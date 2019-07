Moeder neemt dochter mee de dood in: gezinsdrama vlak over grens bij Reusel

Een man uit Arendonk, vlak over de grens bij Reusel, heeft dinsdag toen hij thuiskwam zijn vriendin en dochter (11) dood aangetroffen in huis. Speurders vermoeden dat de vrouw eerst het meisje doodschoot en daarna zichzelf van het leven beroofde. Mogelijk gebruikte ze daarvoor een pistool uit de wapencollectie in huis.

Op de toegangspoort naar het huis kleven nog steeds paarse politiestickers. Sinds dinsdagmiddag is de afgelegen woning in het groen op de grens van Arendonk en Ravels verzegeld voor onderzoek. In de namiddag kwam de ene na de andere politiewagen over de bosweg naar het huis van Toon B. Hij had de hulpdiensten gebeld nadat hij bij thuiskomst zijn dochter Annelie (11) en haar moeder Cindy Muyshond dood had gevonden. "Alsof dat nog niet erg genoeg was, dachten de speurders dat hij er iets mee te maken had", zegt een buurman. Toon B. werd opgepakt. "Ze hebben hem behandeld alsof hij de moordenaar was. Terwijl hij van in het begin al zei dat hij er niets mee te maken had. Uiteindelijk hebben ze dat ingezien en is hij 's avonds vrijgelaten. Hij is sindsdien bij mij op bezoek geweest en is nog steeds onder de indruk van zijn arrestatie. Mensen die van niets weten zeggen op sociale media dat het gerecht hem op de rooster moet leggen. Ze weten niet waarover ze spreken. Hij is niet voor niets vrij. Het gerecht heeft hem ook niet in verdenking gesteld."

Volledig scherm Het huis waar het gezinsdrama plaatsvond. © Wouter Demuynck

Formeel hield het gerecht gisteren nog alle pistes open. Al lijkt alles er momenteel op te wijzen dat zich in de afgelegen woning een gezinsdrama heeft afgespeeld. Volgens onze informatie zou de moeder eerst haar dochter hebben doodgeschoten, om zichzelf daarna op een andere manier van het leven te beroven. "Of er vuurwapens in huis waren, weet ik niet", zegt de buurman. "Ik vraag daar niet naar. Dat zijn mijn zaken niet."

Cijferslot

In het verleden was dat alvast wel het geval. Toon B. was immers jarenlang de eigenaar van een wapenwinkel aan de Grote Baan in Ravels. In 2011 beschuldigde het Openbaar Ministerie hem van illegale wapenhandel nadat er bij hem thuis per toeval een geladen wapen gevonden was. In totaal namen de speurders toen drie vrachtwagens aan wapens in beslag, waaronder riotguns, kalasjnikovs en ander oorlogstuig. Het gerecht vermoedde dat hij die wapens verkocht en arresteerde de man. Zijn advocaat sprak dat destijds tegen. Volgens hem was Toon simpelweg gefascineerd door oorlogswapens en had hij een uit de hand gelopen verzameling voor eigen gebruik. Zijn vriendin maakte zich destijds geen zorgen over die grote collectie in huis. Ze zei dat toen zelf in de media. "Of de geladen wapens een gevaar betekenen voor onze 4-jarige dochter? Neen, ze zijn vergrendeld met een cijferslot", klonk het toen. Of en hoeveel wapens er nu nog in huis waren, is niet duidelijk.

"De rechter heeft Toon achteraf ook gelijk gegeven", zegt de buurman. "Hij kreeg zelfs een schadevergoeding toegekend." Desondanks ging de wapenwinkel in Ravels nooit meer open. Toon liet zich omscholen en werkt inmiddels in de scheepvaart.

Gewoon gezin

Wat het motief van de moeder geweest is, lijkt niemand in de omgeving van het gezin goed te weten. Het gerecht laat daarover niets los. De buren kunnen het drama moeilijk plaatsen. Zij zagen een doodgewoon gezin, waar niets op aan te merken leek. "Toon was wel vaak weg van huis voor zijn werk", zegt een oude vriend. "Hij werkt telkens twee weken achter elkaar op de boot. Daarna komt hij twee weken naar huis." Volgens de man hadden Toon en Cindy recent met elkaar gebroken. "Ze waren net een maand of twee weer samen. Hij zei dat het weer goed ging."

"Dit had niemand zien aankomen", zegt ook de buurman. "Eén ding is zeker: Toons leven is afgepakt. Sinds dinsdag heeft hij zijn dochter niet meer gezien. Dat mag nog niet van de politie. Hij heeft het daar heel zwaar mee.”