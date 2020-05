Moederdagpakket vol ‘lokale liefde’ steunt Tilburgse ondernemers

TILBURG - Corona is voor veel ondernemers een mokerslag. Het zorgt voor omzetverlies, derving van inkomsten en de nodige grijze haren. Toch wisten twee Tilburgse initiatieven, ‘Lokale zaken Tilburg’ en ‘Support Your Locals Tilburg’, onafhankelijk van elkaar een nieuwe markt aan te boren, waar lokale ondernemers garen bij spinnen: een Moederdagpakket gevuld met ‘lokale liefde’.

Of het nu gaat om Tilburgs gebrouwd bier, speciale soorten thee of bijvoorbeeld fleurige lenteboeketten: elke ondernemer stopt een cadeau in het pakket, waar ze lokaal bekend om staan. Inmiddels wisten de initiatiefnemers van 'Lokale zaken Tilburg' en 'Support Your Locals Tilburg' belangeloos gezamenlijk zo'n 500 cadeaupakketten te verkopen, gevuld met producten van 29 lokale ondernemers. Ruim de helft van de pakketten is afgestemd op Moederdag, maar inmiddels vinden ook vers- en speciaalbier-pakketten gretig aftrek.

Quote Het zijn vaak winkels met een ziel. Het zou mooi zijn als ze kunnen blijven én gezien worden Dieuwertje Vorstenbosch, Lokale Zaken Tilburg

,,Lokale ondernemers wonen hier, zijn onderdeel van de samenleving en het zijn vaak winkels met een ziel. Het zou mooi zijn als ze kunnen blijven én gezien worden", zegt Dieuwertje Vorstenbosch (28), die samen met Jelle van den Hurk (21), Lokale Zaken vorm geeft. Vorstenbosch, tevens eigenaresse van Dwars Hotdogbar, verdient zelf niks aan het initiatief. "Niet alles hoeft altijd 'money driven' te zijn. Onze filosofie richt zich op duurzaamheid, samenwerken en er voor elkaar zijn. Bovendien vind ik het leuk om soms ook met andere dingen bezig te zijn.”

Ook Merel Cornax (27) en Jule Geeris (27) konden als lokaal georiënteerde consumenten niet langer het coronaleed van de lokale ondernemers aanzien. Ze stroopten belangeloos hun mouwen op en ontwikkelden in no-time 'Support Your Locals Tilburg'. "

Wij zijn nog aan het werk en hebben nog inkomen. We vinden het vooral heel erg leuk om lokale ondernemers te ontmoeten, je krijgt zoveel energie van alle lieve, positieve reacties", zegt Geeris. Voor de populariteit van lokale producten heeft ze wel een verklaring. "Het past heel erg in de tijd van nu. Mensen ontlopen liever drukke supermarkten, stappen wat vaker op de fiets en zien wat er in de eigen omgeving te vinden is."

Tachtig procent omzetverlies

De ondernemers voelen zich naar eigen zeggen erg gesteund door alle lokaal gerichte, hartverwarmende initiatieven. Dat geldt zeker voor Rob van den Meijdenberg, eigenaar van Kraftbier. Door het plat gaan van alle horeca en evenementen is hij in één klap 80 procent van zijn regulier afzet kwijt. "De crisis is op heel veel manieren verschrikkelijk, maar er gebeuren ook mooie dingen, zoals lokale samenwerking. Natuurlijk is een groot deel van de omzet nu weg, maar dat valt deels op te vullen met een nieuwe markt. Je merkt dat de vraag verschuift."





Voor Brigitte van Schooten, eigenaresse van Art of Tea, biedt 'Lokale zaken Tilburg' licht in donkere tijden. "De hele handel ligt plat, dus het is altijd leuk als er toch nog iets uit voortkomt. Mensen zijn nu op lokale dingen aangewezen, waardoor ze meer bewust worden van de slager en groenteboer op de hoek. Ik hoop echt dat ze blijven hangen bij de locals en niet terugvallen in het oude patroon."