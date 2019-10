Moergestel heeft één supermarkt en één landskampioen: de stunt van Roef!

Spanningen lopen op in conflict rond Anytime Fitness in Hilvaren­beek

8 oktober HILVARENBEEK - De initiatiefnemers van Anytime Fitness in Hilvarenbeek weten pas in november of ze hun sportschool aan de Hilverstraat mogen openen. Buurman Jan Mooren heeft van de Raad van State vier weken extra de tijd gekregen om zijn bezwaren te onderbouwen. Ondertussen heeft hij ook hoger beroep aangetekend tegen de vergunning voor broodjeszaak Big Bread Kitchen.