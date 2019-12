Moergestel Kerstdorp pakt uit met stevige wandeling langs nog meer kerststallen dan vorig jaar

Dongen trekt beroeps­zaak tegen Tuf in

6:20 DONGEN - De gemeente Dongen trekt het hoger beroep in de zaak rond kunstgrasverwerker Tuf Recycling in. Volgens het gemeentebestuur heeft Tuf zelf betaald voor het ruimen van het vervuilde materiaal op het bedrijfsterrein en is een rechtszaak daarom niet meer nodig.