Moergestel Kerstdorp trotseert corona: ook dit jaar een route langs meer dan twintig stallen

Tilburgse Kok op de Stoep geeft eenzame ouderen restaurant­be­le­ving op pakjes­avond

6 december TILBURG - Pakjesavond is een traditioneel familiefeest, maar veel ouderen brengen deze avond alleen op de bank door. Voor Ricky Spijkers, chef-kok en eigenaar van Gastrobar Rix, was eenzaamheid een ver-van-zijn-bed-show. ,,Tot vorig jaar was dat voor mij slechts een woord". Hij is door zijn werk altijd gewend om mensen een leuke avond te geven en ze het naar hun zin te maken, maar door de pandemie viel dat in één klap weg. ,,Ik heb het geluk dat ik fijne en lieve mensen om me heen heb die voor me zorgen. Echter zijn er ook heel veel mensen die deze luxe niet hebben." En daar heeft de kok iets op bedacht.