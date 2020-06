Moergestel krijgt er een dorpsbakker bij: Van der Bruggen slaat vanuit Goirle zijn vleugels verder uit

Ze trekken in het pand aan het Rootven vanwaaruit de thuiszorgwinkel van Thebe vertrokken is naar Park Stanislaus. Verhuurder is Jan van Zon, die zelf ter plekke lange tijd zijn slagerswinkel had.

,,Moergestel is groot genoeg voor twee bakkers", is de inschatting van Ad van der Bruggen (66), die de zaken voor zijn zoon René (34) regelt. Junior is de bakker. Vanuit Goirle bevoorraadt hij de winkels 's nachts met vers brood.

Van Hulten en Verkooijen

Bakker Van Hulten, met een nevenvestiging in Diessen, is sinds de vorige eeuw een vaste waarde in Moergestel. Daar kwam later bakker Verkooijen bij, maar die sloot in 2017 de deuren aan de Raadhuisstraat.

Bakkerij van der Bruggen vestigt zich in Moergestel in het pand waarin eerder Slagerij Van Zon en de thuiszorgwinkel van Thebe waren gevestigd © Google Streetview

,,We waren al enige tijd bezig met Moergestel, maar door corona heeft de opening wat vertraging opgelopen", laat Ad van der Bruggen weten.

Vanuit zijn administratieve achtergrond staat hij zijn zoon bij, sinds die in 2007 een bakkerswinkel in Riel opende. Molenschot kwam er drie jaar later al bij. In 2014 nam Van der Bruggen in Goirle de bakkerij van Van den Broek over.

Tussen bruin en wit

Van der Bruggen mag zich officieel geen ‘warme bakker’ noemen: ,,Maar ons personeel moet mensen vaak zeggen dat ze thuis het brood eerst nog moeten laten afkoelen.” Specialiteit van zijn zoon René is het Ardeens brood, dat tussen bruin en wit in zit.

Van der Bruggen senior is nog bezig met het voeren van sollicitatiegesprekken voor Moergestel. ,,We willen het liefst mensen achter de toonbank die in het dorp bekend zijn.”

Verdere expansie sluit hij niet uit: ,,Maar voorlopig niet. Naar de stad gaan we sowieso niet. Wij zijn echte dorpsbakkers.”

Te hoog in Riel

Renovatie van de bakkerij in Riel is uitgelopen op een slepende kwestie. De buren vinden het nieuwe gebouw aan de Kerkstraat te hoog, te breed en te lang.