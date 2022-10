Moergestel kwist dit jaar via de tv

voor de rechter In één rechte lijn naar huis lukte de dronken Tilburger niet meer: ‘Ik sta in mijn recht, ik blijf staan’

TILBURG/BREDA - Of hij even een rondje mocht rijden op de mountainbike van de politieagent. De 21-jarige Tilburger had daarop het stuur van de fiets gepakt en was in zijn zatte bui veel te bijdehand. Dus stuurde de agent hem in een rechte lijn naar huis en daar ging het mis. ,,Hij stuurde me de hele stad door, maar ik was vijf minuten van huis.”

11 oktober