Moergestel maakt kennis met Tour de la Moer en neemt ook de Taxi naar Poppel

met video Auto met vijf jongeren landt op zijn kop in Hooge Mierde

HOOGE MIERDE - Een auto met vijf jongeren erin is in de nacht van zaterdag op zondag op zijn kop beland. De auto vloog uit de bocht aan de Koestraat in Hooge Mierde en kwam in de Doornboompje op zijn kop terecht.

28 augustus