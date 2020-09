‘Moergestel snapt niets van vijf riante kavels in het dorpshart’

Verkeers­con­tro­le na klachten Go Sharing scooters: 84 bekeurin­gen, maar geen voor deelscoo­ter­rij­ders

13 september TILBURG - De politie heeft zaterdagavond laat een verkeerscontrole gehouden op de Spoorlaan en de Noordhoekring in Tilburg. Aanleiding was een aantal klachten over gebruik en misbruik van de Go Sharing scooters, maar bij die groep werden geen boetes uitgeschreven.