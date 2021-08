Moergestel Toert nog een keer Mee voor het werk van pater Theo Raaijmakers: 'Dit is een traditie die gedragen wordt door het dorp'

,,Het is de laatste keer, dus ik zal nog een keer mijn best moeten doen", zegt Wim Kastelijn (82) op het Sint Jansplein in Moergestel, vlak voordat hij gaat beginnen aan zijn tocht van veertig kilometer. Gelukkig voor hem heeft hij een elektrische fiets tot zijn beschikking en aan het lintje in groen-geel-rood is te zien dat hij deelnemer is aan de fietstocht.

,,Dit is een echte dorpsaangelegenheid", vindt Kastelijn, die zeker niet voor het eerst meefietste.

Andere vorm

,,Veel mensen uit de omgeving zijn er bekend mee. En mensen die zelf niet meer kunnen fietsen, komen alsnog langs om te sponsoren", zegt Annie van Roessel, lid van de organisatie. Ze heeft nog hoop voor wat betreft het voortbestaan van de fietsroute. ,,Misschien dat dit in de toekomst in een andere vorm of onder een andere naam kan bestaan.

Paul Dijkmans maakt altijd fietsroutes, ook in coronatijd. Toen werd er gestart vanuit het parochiehuis, dat zou dan ook kunnen."

Inzamelen

Rond de fietstochten wordt geld ingezameld voor de projecten van missiepater Theo Raaijmakers. Diens neef Dirk van Iersel komt bij de start ook even kijken. ,,Als kind hielden we zelf al sponsorlopen in het dorp, langs de deuren en geld ophalen. Dat ging er stevig aan toe, tot wel 1000 gulden per jaar", weet Van Iersel nog. ,,Dit is een traditie die gedragen wordt door het dorp.”

Volledig scherm Zijn gezondheid houdt Theo Raaijmakers, missiepater in Bolivia, gekluisterd in Nederland. © Rolf Hensel

Het resultaat van de inzamelingsacties zag Van Iersel met eigen ogen. ,,Vijf jaar geleden ben ik met mijn moeder naar Bolivia geweest en zijn daar op bezoek geweest bij opvang, bassischolen en gevangenissen. Fantastisch om te zien wat daar allemaal gebeurd is."

De gezondheid van pater Theo is broos. Hij verblijft bij de paters van Mill Hill in Oosterbeek en kon niet aanwezig zijn bij de laatste sponsortocht.

Opgegroeid

De van oorsprong Moergestelse familie Van Dijk wel. De broers en zussen staan hun papieren routebeschrijvingen in plastic hoesjes te doen.

,,Normaal gesproken zouden we voor de lange route van veertig kilometer hebben gekozen, maar niet met dit weer...", zegt een van de zussen. ,,Nu doen we 25 kilometer, want we willen zeker meedoen. Onze familie woonde aan hetzelfde plein als Theo. We zijn samen opgegroeid."