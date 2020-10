Moergestelnaar wil met zijn boek namen kopen voor Holocaustmonument

MOERGESTEL - Zes miljoen Joden werden in de oorlog vermoord. Dat is duizend keer de bevolking van Moergestel, zo probeert Jos Denissen het getal te bevatten. ,,Maar het leed is niet te begrijpen. Hoe kan de mens zo ontzettend wreed zijn?”

Denissen heeft zijn fascinatie voor de Holocaust opgeschreven. ‘Der Übermensch’ is de titel van zijn het 168 pagina’s tellend boek, uitgegeven in eigen beheer. Er hoort ook een website bij: hetbeestvandeholocaust.nl

In zijn voorwoord in het boek schrijft Denissen te beseffen dat er al honderdduizenden boeken over het onderwerp zijn geschreven. Het zijne is een ‘algemene indruk met korte weergaven van het persoonlijk lijden en de vernedering van bevolkingsgroepen’.

Volledig scherm Struikelstenen voor de vijf Joodse slachtoffers van de Holocaust die in villa Beuken Rode aan de George Perklaan in Oisterwijk woonden. © Tom Tacken/BD

,,In mijn jeugd leek de Jodenvervolging wel een geheim”, motiveert de 73-jarige Moergestelnaar. ,,Op school kregen we van alles te leren over kabinetten uit 1880, maar het grote onrecht van de Tweede Wereldoorlog bleef onbesproken.”

Zoals zovelen werd Denissen toch gegrepen door de verhalen van de Shoah. ,,Ik heb ook diverse concentratiekampen bezocht. Auschwitz-Birkenau maakte de meeste indruk op mij. Op die kale vlakte daar was het kil en mistig, maar lang niet zo koud als de dagen waarop duizenden Joden hier urenlang op appel moesten staan.”

Nadat hij diverse lesboeken voor het taalonderwijs had geschreven, richtte Denissen zich op geschiedschrijving binnen het eigen dorp. Voor carnavalsvereniging De Pierewaaiers, gilde Sint Catharina en mirlitonfanfare De Klomp ontpopte hij zich als kroniekschrijver.

Volledig scherm Jos Denissen stelde ook de geschiedenis van de Pierewaaiers in Moergestel te boek. © foto Marie-Thérèse Kierkels/Beeld Werkt

,,Dit boek is natuurlijk voor een breder publiek. Ik mag graag een goed doel koppelen aan de verkoop van mijn boeken. Als Der Übermensch goed gaat lopen, hoop ik een aantal namen te adopteren van het Namenmonument voor de Holocaust. De bouw ervan is vorige week in Amsterdam begonnen.”

Burgemeester Janssen

Eén lezer richtte zich al tot Denissen. ‘Sinds ik als tiener vernam van de (toen nog kort geleden) Holocaust intrigeert het me hoe verstandige mensen elke menselijkheid verloren en zwolgen in gruwelijkheid en wreedheid’, schreef burgemeester Hans Janssen van Oisterwijk hem. ‘Jouw boek biedt de kans om de grote tragiek nog beter op het netvlies te krijgen. En ook om trots te zijn op een Gèsselnaar die deze prestatie weet te leveren.’