Moergestelse molen gaat geweld tegen vrouwen te lijf: zestien dagen lang in het oranje licht

Maandag beleeft de standerdmolen, oorspronkelijk afkomstig uit Biest-Houtakker trouwens, een nieuw hoogtepunt in zijn eeuwenoude bestaan. Op de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen wordt de molen oranje verlicht. Dat blijft zo zestien dagen lang. ‘Orange the world’ gaat vanaf maandag voor tal van gebouwen, bruggen, standbeelden en fonteinen in het land op.

Quote We willen het taboe doorbreken Wethouder Stefanie Vatta

Wethouder Stefanie Vatta verzorgt maandag de aftrap: ,,Als Global Goals gemeente richten wij ons op het verminderen van alle vormen van geweld. Toch krijgt ook in Nederland 45 procent van de vrouwen en meisjes te maken met geweld. Om iedere vrouw en ieder meisje de steun en de stem te geven die zij nodig heeft, is aandacht belangrijk. We willen het taboe doorbreken en samen het gesprek voeren.”

Blauwe Maan, die hulp na seksueel misbruik of geweld biedt, vertoont maandag ook in Tiliander de documentaire ‘City of Joy’. Op 10 december is er in Tiliander een ‘boekproeverij’ met geweld tegen vrouwen als thema.

Volledig scherm In 2011 kreeg de Moergestelse molen in zijn voortuin een welkomstgroet in de vorm van een buxushaag. © john schouten / pve