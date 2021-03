Moet lukken met die zomervakantie: Bram, Inge en Jan-Willem hebben al geboekt

‘Focus niet op het grote plaatje’

De 47-jarige Tilburger is een ultratrailrunner. ,,De mentale opgave is groter dan de fysieke. Je moet echt in het nu gaan zitten in plaats van te focussen op het grote plaatje. Zo heb ik me tijdens deze hele coronacrisis ook opgesteld. Ook voor wie over lange afstanden rent, zijn er in de directe omgeving genoeg uitdagingen te vinden. De Regte Hei, de Drunense Duinen, Huis ter Heide: ik had geen moeite om mijn wensenlijstje samen te stellen.”