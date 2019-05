Mogelijk cameracontrole scooters hartje Tilburg

VIDEO Hennepkwe­ke­rij­en aangetrof­fen in uitgebrand bedrijfs­pand Tilburg

14:52 TILBURG - In het bedrijfspand aan de Lovense Kanaaldijk in Tilburg waar zondagnacht brand uitbrak zijn twee hennepkwekerijen aangetroffen. In één van de kwekerijen stonden zo'n 300 planten. De andere kwekerij was door de brand zodanig verwoest dat de grootte niet te achterhalen valt.