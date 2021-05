Mogelijk honderdvijftig extra banen naar azc Gilze, miljoenenverbouwing duurt tot eind 2024

video Auto slaat over de kop op A58 tussen Gilze en Tilburg

30 mei GILZE - Zondagochtend rond 08.45 uur is op de A58 een auto over de kop geslagen. De brandweer moest ter plaatse komen om de bijrijder uit het voertuig te krijgen. Twee personen zijn per ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis.