Mogelijk milieuschade in Udenhout door lek in olieleiding tussen Rotterdam en Venlo

Update + VideoUDENHOUT - In een ondergrondse olietransportleiding is woensdagavond ter hoogte van Udenhout een lekkage ontstaan. De leiding transporteert ruwe olie van Rotterdam naar Venlo. De Kreitenheideweg in Udenhout is direct afgesloten voor alle verkeer.

De Landelijke Eenheid van de politie is ter plekke en doet onderzoek naar de toedracht van het lek. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke milieuschade. Hoe het lek is ontstaan, is nog niet bekend.

Ter hoogte van de lekkage, aan de Kreitenheideweg in het buitengebied bij Udenhout, hebben medewerkers van de Rotterdam-Rijn Pijpleidingsmaatschappij een gat gegraven. Ze zijn bezig om de pijpleiding bloot te leggen. Directeuren van het bedrijf zijn ook aanwezig in Udenhout. Zij laten zich informeren.

Zwarte hekken

Rondom het lek zijn zwarte hekken geplaatst. Omdat de werkzaamheden nog wel enkele uren kunnen duren, is er verlichting aangebracht.

De Rotterdam-Rijn Pijpleidingsmaatschappij zorgt voor het olietransport van havengebied Rotterdam Europoort naar raffinaderijen in Duitsland. Daar wordt de ruwe olie, ook wel aardolie genoemd, verwerkt tot bijvoorbeeld brandstoffen. Dat proces verloopt via Venlo. In de Limburgse stad houdt de leiding op en wordt de olie in tanks opgeslagen.

Volledig scherm In een transportleiding tussen Rotterdam en Venlo is bij Udenhout een lekkage ontstaan. © Toby de Kort - De Kort Media

Rotterdam-Rijn Pijpleidingsmaatschappij

De hoofdleiding voor de ruwe olie is 176 kilometer lang en heeft een diameter van 91 centimeter. De capaciteit is ongeveer drieduizend kubieke meter per uur: goed voor 22 miljoen ton ruwe olie per jaar. Volgens één van de in Udenhout aanwezige werknemers gebeurt het zeer zelden dat er een lekkage ontstaat in deze buis.

Op de website van de Rotterdam-Rijn Pijpleidingsmaatschappij valt te lezen dat de leidingen op elk moment van de week worden gemonitord. Dat gebeurt met detectie-systemen, sensoren en camera's, vanuit een centrale controlekamer. Ruwe olie en olieproducten mogen namelijk onder geen beding in de bodem of in het grondwater terechtkomen.

RRP is eigenaar van twee buisleidingsystemen, met een totale lengte van 457 kilometer. De huidige aandeelhouders zijn Shell, Ruhr Oel en BP.

Drimmelen

In juni 2016 was er ook een lekkage in deze pijpleiding, toen nabij de Wilgendijk in de gemeente Drimmelen. Het nood- en alarmplan werd die dag in werking gesteld. Na een week was de vervuiling opgeruimd. Er was geen direct gevaar voor personen.

