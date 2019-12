Mogelijk misdrijf voorafgegaan aan vondst zwaargewonde man in auto van Belg bij Tilburg

Hogere straf voor ‘schaamte­lo­ze en gewetenlo­ze’ babbel­trucs bij Tilburgse bejaarden

16:37 BREDA – De 45-jarige Dorsun A. uit Tilburg was ‘schaamteloos en gewetenloos’ toen hij half september met een babbeltruc negen bejaarden beroofde. De rechtbank in Breda noemde het verder ‘uiterst laf’ en legde daarom een hogere celstraf op dan de twee jaar cel die was geëist: tweeënhalf jaar.