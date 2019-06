Mogelijk oplossing voor stapels kunstgras bij Tuf Recycling in Dongen, bedrijf werd bedreigd voor verwoestende brand

Het recent in Nederland gevestigde ASIE zou volgens bronnen ook de bedoeling hebben op termijn op de Dongense locatie aan de Vierbundersweg een recyclefaciliteit te vestigen, maar woordvoerder en advocaat Peter Fousert noemt dat prematuur. ,,Op dit moment onderhandelen we met Tuf alleen over het terugbrengen van de bedrijfslocatie naar de vergunde situatie. Het is wel zo dat wij later ook de partij willen zijn die de opgeslagen kunstgrasmatten verwerkt.’’