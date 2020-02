Mogelijk supermarkt in kelder Tilburgse Hudson's Bay

TILBURG - Voor het pand van Hudson’s Bay in Tilburg is veel belangstelling van retailers. ,,We zijn door heel veel partijen benaderd", zegt ceo Matthijs Storm van eigenaar Wereldhave op het internetplatform RetailNews. Hij verwacht dat in de kelder een supermarkt of fitnesscentrum komt.

Storm spreekt van ‘de beste plek van Tilburg’. Vast staat volgens hem dat op de begane grond en de eerste verdieping opnieuw detailhandel komt. ,,Dat krijgen we verhuurd.” Op de verdiepingen erboven komen waarschijnlijk appartementen of kantoren.

Wereldhave wil er in Tilburg geen gras over laten groeien, zo maakt Storm duidelijk. Het concern is bezig met de herontwikkeling van het gehele stadshart. Zo wordt momenteel ook druk gewerkt aan invulling van de Emmapassage en de winkelplint onder het Stadhuis. Intussen laat ook de komst van miniwinkels in de Frederikstraat nog altijd op zich wachten.

Geen gras over laten groeien

De winkelbelegger is er volgens Storm bij gebaat dat het pand van Hudson's Bay snel weer gevuld is. Hudson’s Bay Nederland, dat eind vorig jaar failliet werd verklaard, heeft de huur over februari nog betaald. Maar Storm verwacht niet dat dat in maart weer gebeurt. Wereldhave zal dan in Canada aankloppen voor de huurgarantie. ,,We zullen er alles aan doen om die te krijgen. Maar je moet niet hebben dat het pand drie jaar leegstaat omdat wij in een juridische procedure zitten.”