Mogelijke oplossing weekmarkt Koningsplein kan onvrede bij ondernemers niet wegnemen

Inbrekers duwen bewoonster van Tilburgse woning omver en vluchten

14 maart TILBURG - Twee inbrekers zijn zich zondagmiddag rond 15.45 uur een hoedje geschrokken in Tilburg. Terwijl zij rondneusden in een woning aan de Buurmalsenlaan in Tilburg, liepen ze de bewoonster letterlijk tegen het lijf.