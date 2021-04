Molenaar van Oisterwijk vreest voor zijn wind: ‘Er is al veel verknutseld’

Wesley Spieringhs, speler én fan: ‘Willem II móet in de eredivisie blijven’

19 april Vanuit het niets stond Wesley Spieringhs plots tien wedstrijden in de basis bij Willem II. Nu Driess Saddiki weer fit is, moet de 19-jarige Goirlenaar even pas op de plaats maken. Een mooi moment om terug te blikken voor de speler die ook nog altijd supporter is van Willem II.