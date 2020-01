Molenaars Hub van Erve en Jan Scheirs krijgen in Oisterwijk 'blijk van waardering’

Eerste meester

Jan Scheirs was in 2016 de eerste vrijwillig molenaar in het land die zich meester mag noemen. Samen met Van Erve maakte hij zich er ook sterk voor dat mensen met een beperking hun dagbesteding vonden in het molenwinkeltje, op het terras buiten of in de tuin. Als zorgverlener wisselde ASVZ in 2018 Amarant bij de Kerkhovense molen af.