Molens in Goirle staan noodgedwongen stil: de roeden zijn niet veilig

Eind vorige week zijn de roeden gecontroleerd door een gespecialiseerd bedrijf. Op het oog is er niets aan de hand, maar na een inspectie blijkt dat de lasnaden niet (meer) goed te zijn en het metaal vertoont kleine scheurtjes. Typisch genoeg is dat bij beide molens aan de hand: die in het Molenpark en die aan de Molenstraat.

Het bestuur moet nu bekijken hoe dit probleem opgelost kan worden, aldus Koos Verwer, een van de vele vrijwilligers die de molens normaal gesproken draaiende houden. ,,We gaan de wieken in de zogenoemde lange ruststand zetten. We hebben de zeilen en verder alles wat wind kan vangen verwijderd. Zo zijn er geen risico's meer.”

De metalen roeden vormen het centrum van de wieken. Waarom die nu slijtageplekken vertonen, is niet te zeggen. ,,De oorzaak bestaat uit verschillende factoren. Het is het weer, de krachten van de wind, het soort metaal. Vreemd genoeg is het wel bij beide molens. Terwijl de roeden van De Wilde van 1977 zijn en die van De Visscher van 1994. We weten niet hoe dat kan", zegt Verwer.

De Goirlese molens zijn niet de enige met problemen in de roeden. Enkele jaren geleden werden al eens 48 molens stilgelegd omdat daar bouten loskwamen. Omdat het ook in Goirle gaat om monumenten, laat het stichtingsbestuur regelmatig controles uitvoeren. Verwer: ,,We doen het onderhoud normaal gesproken zelf en reparaties doen we in samenspraak met een molenmaker. Hoe we dit op gaan lossen, dat moeten we onderzoeken.”