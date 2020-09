Mondkapje op in de winkel? ‘Wat moet, dat moet’

OISTERWIJK/GOIRLE/HILVARENBEEK - De klant vragen een mondkapje voor te doen? In de regio staan de winkeliers niet te juichen. ,,Maar als het moet, dan is het niet anders", legt Frits Knibbeler, centrummanager van Oisterwijk, zich bij de feiten neer.

Hij houdt wel zijn hart vast: ,,Het is al knokken voor winkeliers om corona te overleven. Als dit er ook nog bijkomt, kunnen veel winkeliers het wel schudden. Want zo'n mondkapje kost je gewoon klanten.”

Knibbelers collega in Goirle, Rob van Amelsfoort, schat in dat zijn achterban bereid zal zijn tot het opvolgen van een 'dringend advies', mocht dat in het hele land gaan gelden. In de aanpalende veiligheidsregio rondom Eindhoven is daar nu al sprake van.

Quote We gaan de boel weer opfrissen Rob van Amelsfoort, Centrummanager Goirle

,,We moeten de boel weer opfrissen", toont Van Amelsfoort zich bewust van de urgentie. ,,Daarom gaan we weer nieuwe posters onder middenstanders verspreiden, waarop ze kunnen aangeven hoeveel mensen er in de zaak binnen mogen. Er komt ook een marketingactie rondom gratis ontsmettingsgel voor onze winkeliers. En we gaan met sjablonen en stoepkrijt weer ‘koop lokaal’ communiceren.”

In Hilvarenbeek wachten de ondernemers af wat in Den Haag wordt besloten. ,,Wat nodig is, zal moeten. We hebben geen signalen dat de winkeliers zelf vragen aan klanten of ze een mondkapje willen dragen", zegt Jos van Bussel van Ondernemend Hilvarenbeek.

Bezorgdheid en berusting

Toevallig zat het bestuur van de stichting waarin ondernemers in Hilvarenbeek zijn verenigd bij elkaar tijdens de persconferentie maandagavond. Van Bussel: ,,Je merkt dat er veel bezorgdheid is over alle nieuwe maatregelen. En ook wel berusting. Maar wij gaan niet over de beslissing over wel of geen mondkapjes, dat is aan de Veiligheidsregio.”

Van Amelsfoort zegt zich meer zorgen te maken om de horeca dan om de winkeliers. ,,Het valt nog mee, krijg ik van ze te horen. Maar veel hangt ervan af hoe we erover drie weken met z'n allen voor staan.”

Knibbeler maakt zich in Oisterwijk met name zorgen over de modezaken. ,,Die zijn nog altijd niet op het niveau van vroeger. Mensen blijven bang, al worden de coronaregels met anderhalve meter en desinfecterende gel nog zo goed nageleefd door onze ondernemers.”