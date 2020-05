Mondkapjes en slagroom likken: dat gaat niet samen, Tilburgse nachtclub De Nacht blijft dicht

Spa­gaat: ‘Moeder is kwetsbaar, maar nu naar het verpleeg­huis? Dus niet!’

11:00 DEN BOSCH/TILBURG - Dat naasten niet staan te trappelen om hun kwetsbare ouder of partner naar het verpleeghuis te brengen, snappen zorgorganisaties best. Ze begrijpen dat die bang zijn voor besmetting van hun dierbaren en dat ze zorgen hebben over de magere bezoekregeling. ,,Maar angst is niet nodig, bij ons is het wellicht veiliger dan thuis waar iedereen in- en uitloopt.”