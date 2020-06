Mondkapjes omdat het moet, in alle soorten en maten

TILBURG - Zonder mondkapje is het sinds gisteren niet meer mogelijk om een trein- of busreis te maken. Op het station van Tilburg werd die maatregel gisteren goed nageleefd. ,,Als het moet, dan maar stijlvol.”

Op de trapjes voor het centraal station van Tilburg zit Tom Schuller (25) rustig aan een bekertje koffie. Hij luistert muziek door zijn oortjes en heeft, zoals de regels voorschrijven, een mondkapje voorgebonden. Die maatregel is sinds gisteren verplicht bij reizen in het openbaar vervoer.

Stijlvol

,,Het is even wennen”, zegt Schuller, die niet zomaar een exemplaar heeft. ,,Deze is gemaakt door een vriend van mij. Die is leerbewerker en maakt normaal gesproken ook mijn spijkerbroeken. Nu heeft hij ook een katoenen mondkapje voor mij en mijn vriendin gemaakt. Met elastiekjes om zelf de maat te bepalen. Als het moet, dan maar stijlvol toch?”

Eigenlijk was Schuller van plan om de koffie in de trein op te drinken. ,,Maar toen bedacht ik me dat dat met een mondkapje op niet echt handig is.” De omstandigheden in de vorm van vertraging vormden de oplossing voor de Tilburger, die op weg is naar zijn werk in een kroeg in Breda. ,,Ook dat mag weer, ik ben heel benieuwd hoe het gaat.”

Buitengewoon rustig

Het was op Tweede Pinksterdag buitengewoon rustig op zowel het trein- als busstation. Omdat wegens werkzaamheden enkel treinen in de richting van Roosendaal reden waren de perrons vrijwel uitgestorven en weerkaatste de omroepboodschap -in Nederlands en Engels- die de verplichting tot een mondkapje vermeldde op het kale beton.

De reizigers die er wel waren -en gebruik van een snelbus moesten maken- droegen bijna zonder uitzondering een mondkapje. ,,Als het moet, dan moet het”, vindt Waina (23), die van Venlo naar Den Haag reist en in Tilburg haar moeder ophaalt. ,,Maar soms zie je dat mensen het even afdoen. Logisch, want het is heel warm. Ik werk zelf in een winkel, dus ik ben het gewend.”

Bandana

Dat geldt ook voor Nova Smits (18) uit Oosterhout, die met een uitwasbaar zwart mondkapje rondloopt. Ze is op de terugweg van haar vriend in Helmond, maar droeg ook voordat het verplicht was al een mondkapje. ,,Dat vond ik toch wat veiliger en daar is het allemaal om te doen.” Ze ziet medereizigers zich ook aan de maatregelen houden. ,,Voor vandaag nog niet, maar nu heeft iedereen er eentje.”

