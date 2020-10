Mondkapjes redden Udenhoutse naaiatelier 't Atelier van ondergang: ‘Maar we zijn er nog niet’

99 dagen celstraf voor Tilburgse koerier die voor een vriend koffer met 18,5 kilo MDMA vervoerde

30 september TILBURG - Even iets wegbrengen als vriendendienst is een bittere pil geworden voor een Tilburgse jongen. Hij heeft er nooit iets voor ontvangen, maar krijgt wel 99 dagen cel. Want in het koffertje zaten harddrugs, welgeteld 18,5 kilo MDMA.