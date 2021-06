Monument Van Riel in Heukelom vecht dwangsommen aan: Eerste is belachelijk, tweede slaat helemaal nergens op’

De familie Abrahams is gelukkig: Kastanje­rock kan weer doorgaan

18 juni GOIRLE - Kastanjerock in Goirle gaat door. Het is waarschijnlijk het eerste festival in deze regio dat op 3 juli eindelijk weer live-muziek voor een groter publiek brengt. Kees Abrahams, die het festival samen met zijn vrouw en kinderen al voor de tiende keer organiseert, is een gelukkig mens. ,,De bands staan allemaal weer te springen.”