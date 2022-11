Monument voor de Zwoegende Boer: ‘Want zoals boeren nu afgeschilderd worden, vind ik niet passen’

Schietpar­tij na ruzie over het Ottomaanse Rijk: jaar cel voor Tilburger (33)

BREDA/TILBURG – Een 33-jarige Tilburger heeft woensdag een celstraf van een jaar gekregen, omdat hij een maat twee keer in het been schoot. De rechtbank in Breda legde een halfjaar minder cel op dan was geëist.

24 november