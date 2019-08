Monument voor Tilburgse slachtoffers Holocaust

Het ontwerp heeft een passende symboliek: het leven en de toekomst, vormgegeven in een boom met bloesemknoppen. Van de Weyer - kunstenares en oud gemeenteraadslid voor de PvdA - baseerde haar ontwerp op de amandelboom, symbool voor het leven dat model stond voor de zevenarmige Joodse kandelaar. Aan de takken hangen textielen die verwijzen naar achtergelaten kleding van mensen die zijn weggehaald of die moesten vluchten. Aan de doeken hangen kwastjes die doen denken aan de kwastjes van de taliet, het Joodse gebedsgewaad. De boom ‘groeit’ uit de plattegrond van Tilburg, vormgegeven op een plaat in de voet van het kunstwerk.



Een adviescommissie verkoos het ontwerp van Van de Weyer unaniem boven die van Rob Schoonen en Geert Koevoets. De fracties van GroenLinks en het CDA drongen in 2017 aan op een Joods monument kin Tilburg. De kosten zijn 88.000 euro. Het monument moet er staan voor 4 mei 2020 wanneer er een eerste kranslegging is gepland. Van de Weyer wil het ontwerp nog verder verfijnen.