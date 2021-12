Monumentaal pand met uitgesproken gevel krijgt een verdieping, en dat vindt niet iedereen een goed idee

Dat er wat moet gebeuren in het pand waar nu nog een wasserette zit, staat wel vast. Het pand Korvelplein 208 is momenteel ook niet in al te beste staat, vertelt Jasper Ruinard, architect bij DR+ architecten. ,,De eigenaar heeft willen kijken naar wat waardevol, reëel en haalbaar is bij dit pand. Alleen de gevel is monumentaal, de rest is bouwkundig ook niet meer bijzonder en in slechte staat. Zo zat er ooit een feestzaal achter de gevel, maar die is jaren geleden al afgebrand. Achter de gevel is verder niets moois meer over. Alleen de kenmerkende gevel heeft dus een monumentenstatus.”