Monumentale Villa De Vier Jaargetijden verkocht: wordt ‘plek voor gezinnen, ouders en kinderen’

Ze willen er meerdere disciplines onderbrengen. Denk aan een speltherapeut, een psychologenpraktijk.



,,En we willen twee short stay-plekken maken waar ouders die even ruimte nodig hebben met of zonder kinderen kunnen blijven. We zijn ook op zoek naar samenwerking met iemand die helemaal bij het begin staat, bij de geboorte van het kind. Dan zou je aan een kraamhulp of verloskundige kunnen denken ”



Voor De GezinsManager is de locatie perfect, klinkt het. ,,Mensen kunnen makkelijk met de bus of trein komen en we hebben een eigen parkeerterrein. Daarnaast is het duurzaam.” Voor het zo ver is, staat er nog een hoop te gebeuren. Begin maart krijgen ze de sleutel, daarna zal er nog duchtig verbouwd moeten worden. Eind dit jaar hopen ze in het pand te kunnen trekken.