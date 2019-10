Moord op vriend Koen Kevenaar in Rijen: verdachte opnieuw veroordeeld tot 10 jaar cel

De doodslag gebeurde in de nacht van 5 op 6 november 2015 in Rijen. Het lichaam van het slachtoffer werd met verwondingen aan het hoofd in een plas bloed aangetroffen. Een anonieme melding leidde naar de verdachte. De verdachte, zo blijkt uit onderzoek, is in de woning aan de Breebroek geweest, in de avond voor Kevenaar daar dood werd gevonden. De politie vond bloedsporen van hem aan de deurklink en afdrukken van mogelijk zijn schoenen in de plas bloed op de grond.