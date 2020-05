Motie van treurnis in Goirle. ‘B en W handelen niet democratisch’

De motie is ingediend door Pernell Criens (PvdA). Met uitzondering van de VVD werd de motie door alle raadsfracties ondertekend. Criens: ,,Zo'n motie gebeurt zelden. Het zit ons erg hoog dat ingrijpend is bezuinigd op Factorium zonder dat daar een visie op cultuur onder ligt. Als raad willen we een formele waarschuwing geven.”

Verenigingen

In november 2018 nam de raad een amendement aan waarin B en W de opdracht kregen een cultuurnota te maken, samen met instellingen en verenigingen. Omdat dit een jaar later nog niet was gebeurd nam de raad een motie aan met dezelfde strekking.

De nota is er nog steeds niet, maar B en W gingen begin dit jaar wel met Factorium, bibliotheek en SCAG om tafel om drie ton te bezuinigen op cultuur. ,Daarbij waren de euro's leidend, niet het cultuurbeleid', aldus zeven fracties in de motie van treurnis. ,De raad is daardoor buitenspel gezet. Het college handelt niet volgens de regels van de democratie.’

Burgers

Inmiddels heeft Factorium besloten zich terug te trekken en docenten te begeleiden naar zelfstandig ondernemerschap. Dat heeft tot gevolg dat de bibliotheek en het cultureel centrum Jan van Besouw wel levensvatbaar blijven. In Goirle is ook een burgerinitiatief van ouders om het muziekonderwijs zelf ter hand te nemen. Daar zijn meer dan driehonderd handtekeningen voor opgehaald.

Sjaak Sperbers (CDA) is verbolgen over het tekortschieten van het college. ,,Toen we de begroting bespraken was de bezuiniging van drie ton nog niet zeker. De raad is op het verkeerde been gezet. We ondersteunen de motie van harte.” Janneke van den Hout van D66 spreekt van een 'hele donkere gele kaart'.

Druk op begroting

De VVD steunt de motie als enige partij in de gemeenteraad niet. ,,De nota blijft uit en ook de VVD vindt dat het te lang duurt. Maar de motie gaat voorbij aan het feit dat de druk op de gemeentebegroting erg hoog is”, aldus Monique van Brederode.

Verantwoordelijk wethouder Johan Swaans (VVD, cultuur) trekt het boetekleed aan. ,,Het is een flinke tik op de vinger en als wethouder trek ik me die zeer aan. Ik had de raad beter moeten informeren en biedt oprechte excuses aan."