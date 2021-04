Motorcrosser raakt zwaargewond tijdens crosswedstrijd in Alphen

Voor drugshan­del veroordeel­de Tilburger moet Staat 6,6 ton betalen

22 april DEN BOSCH/TILBURG - Nadat hij eerder al zeven jaar gevangenisstraf kreeg, moet Tilburger Harry D. nu ook een bedrag van 662.000 euro aan de Staat betalen. Dat is het bedrag dat hij in 2007 en 2008 heeft overgehouden aan de handel in amfetamimen, zo heeft het gerechtshof in Den Bosch donderdagmorgen bepaald.