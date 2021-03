Motorrijder (37) zonder rijbewijs rijdt véél te hard in Tilburg; motor in beslag genomen

‘Plan landbouw­ver­keer kan niet snel genoeg van start’

21:03 HILVARENBEEK - Als je het de inwoners van de Wouwerstraat in Hilvarenbeek vraagt, dan kan het plan voor het landbouwverkeer niet snel genoeg van start gaan. En uiteindelijk is een rondweg om zwaar verkeer uit het centrum te weren, voor het hele dorp een vooruitgang. Daar is Mirjam Lammers van de stuurgroep landbouwverkeer van overtuigd. ,,Het staat buiten kijf dat bij alle belangen wat water bij de wijn moet. Maar dat proberen we zo goed mogelijk te doen met zijn allen.”