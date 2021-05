Motorrijder gewond bij botsing in Tilburg, bestelauto rijdt door rood

Vrouw (51) zwaar mishandeld door ex-vriend en achtergela­ten in Kaatsheu­vel

29 mei KAATSHEUVEL - Een 51-jarige vrouw uit Tilburg is vrijdagavond rond 19.15 uur met een bebloed gezicht aangetroffen op de Horst in Kaatsheuvel. Ze was door haar ex-vriend mishandeld, zei ze. Daarna heeft hij haar uit de auto gezet. De verdachte is na een zoekactie door de politie in Tilburg aangehouden.