Motorrijder gewond bij botsing met auto in Tilburg

Ongebruik­te XL-testloca­tie in Tilburg kostte overheid al 2 miljoen euro

3 september TILBURG - De nog ongebruikte XL-coronatestlocatie in Tilburg-Zuid heeft de Rijksoverheid sinds de opbouw begin juni al zo’n 2 miljoen euro gekost. Hoewel er nog geen zicht is op een eerste sneltest, wordt de locatie toch in stand gehouden.