Motorrijder gewond na botsing met auto op kruising in Tilburg

Tilburger (27) voor de tweede keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

12:08 TILBURG - Een 27-jarige man uit Tilburg is afgelopen nacht betrapt op het rijden zonder rijbewijs in een auto. Het is niet de eerste keer dat de man zonder rijbewijs een auto bestuurde. In januari 2018 gebeurde dit ook al. Dat meldt de politie.