Motorrijder komt hard ten val na aanrijding met bestelbus in Tilburg

Foto's + VIDEO Zo ziet de aanmaak­blok­jes­fa­briek Fire-Up eruit na de brand

13:24 OISTERWIJK - Zondagavond brak er een zeer grote brand uit in het magazijn van aanmaakblokjesfabriek Fire-Up. Daarbij ging een groot gedeelte van de fabriek in rook op. De ochtend na de brand is de schade goed te zien: