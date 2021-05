Motorrijder moet uitwijken voor auto en komt ten val op rotonde

Opnieuw tegenslag voor project Burgerij­pad, Japanse Duizend­knoop vertraagt bouwstart

24 mei TILBURG - Het zit de toekomstige bewoners van cpo-project Burgerijpad niet mee. Na een aantal eerdere vertragingen is de start van de bouw nu opnieuw uitgesteld omdat in de grond de Japanse Duizendknoop is aangetroffen. De gemeente Tilburg belooft de uiterst hardnekkige woekerplant snel op te ruimen.