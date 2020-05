Motorrijder om het leven gekomen bij ongeluk in Tilburg, grote groep kijkers moet weg van politie

‘Als Haarendael maar niet het beerputje van Oisterwijk wordt’

16:09 HAAREN - Nog even en dan moet duidelijk zijn of het vorig jaar afgebrande historische deel van landgoed Haarendael in Haaren gerestaureerd kan worden. Diverse constructeurs en een veiligheidskundige leggen namelijk de laatste hand aan een beoordeling van het complex. Dat stelt wethouder Harry van Hal van Haaren, namens de gemeente, eigenaar Wim Vugts, projectontwikkelaar Lithos en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE).