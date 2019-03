Mountainbikeroute in Stadsbos013 geopend: ‘Tilburg verdient zo'n route’

Verkennen

De afgelopen weken hebben fietsers de route al verkend. Zo ook Boris Mutsaers: ,,Ik kon niet meer wachten." Echte verrassingen heeft de route voor hem niet: Mutsaers legde de route mee aan. ,,Patrick Jansen, die meerdere routes maakte, prikte vlaggetjes in de grond voor het denkbeeldig pad. Vervolgens zijn we dat spoor vrij gaan maken van takken zodat een kleine graafmachine grond weg kon halen. Daarna is het met de hand bochten aanleggen, aanstampen en afwerken. Toen hebben we proefgereden om te kijken of het goed was. Dan bleek een bocht te scherp en konden we weer aan de slag." Hoeveel uren hij in de 18 kilometer lange route heeft gestoken, durft Mutsaers niet te schatten. ,,De graafmachine deed ongeveer 350 meter per dag, wij met een ploegje 150 meter."