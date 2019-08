Mout strijkt als eerste bierfestival in Spoorpark neer: weekend vol bier en optredens

Het bierfestival timmert al bijna vijf jaar aan de weg met zomerse bierfestivals in Nijmegen, Arnhem en Enschede en strijkt nu voor het eerst in Tilburg neer. Dertien brouwerijen doen mee, waaronder drie uit Tilburg en omgeving. ,,We hadden op iets meer brouwerijen gehoopt, maar voor een eerste Tilburgse editie is het prima zo”, zegt Maurice Vogels van Mout.



Tijdens de drie dagen staat kwaliteitsbier centraal en krijgen microbrouwers een podium. Daarnaast is er een internationaal muziekprogramma vol boogie, bluegrass en blues. Er komen foodtrucks te staan en er is een spelletjeshoek voor kinderen.