MTV haalt in Moergestel ‘t Waaike van de plank: dorps vertier voor wie aan huis is gekluisterd

MTV heeft in coronatijd een tandje bij geschakeld . Vaste prik is de vrijdagmiddaguitzending van 15 uur, als oude toneelstukken nieuwe zendtijd krijgen. Deze vrijdag gaat het om ‘Het zit in de genen', een stuk dat De Tweede Jeugd in Moergestel op de planken bracht.

Weitje van de douairière

Voor ‘t Waaike, waarvan het script werd geschreven door Ad de Beer, leverden Die Naemloose Speelers hun acteurs. Het dorpse verhaal draait om een groep vrienden die in de kroeg het plan smeden om een handboogvereniging op te richten. De douairière in het dorp wordt benaderd om daarvoor haar weitje af te staan. Maar zo makkelijk gaat dat niet.

Wat een kloterige B-film is het leven toch. De Grote Scenarioschrijver moet in zijn hemelse wigwam maar eens bij Ad de Beer in de leer gaan.

Had ze Schilders’ column over haar vader gelezen, vroeg ik. Tuurlijk, zei Stella. Mooi eerbetoon, fluisterde ze door haar verse verdriet heen. Ad was er gisteravond niet bij in filmzaal ‘19-toen’. Stella ook niet. Ze stierf enkele jaren geleden aan borstkanker.

Diezelfde week nog kwam ik op De Lind in Oisterwijk de dochter van Ad tegen, Stella. Uiteraard had zij zoveel jaar eerder ook een mooie rol in ‘t Waaike gekregen. Was ik in de film trouwens niet verliefd op haar? Zou best wel eens kunnen. Mooie meid hoor, die Stella.

Ed Schilders stond in 1997 in een column al eens stil bij de dood van Ad en al zijn alter ego’s. In zijn column deed Schilders ons geloven dat hij al die boeken in een grot in het gebergte van Nebraska had verslonden, terwijl de revolvers laag op zijn heupen hingen. In stijl ook sloot Schilders zijn stukje af: ‘Vandaag gaat Ad de Beer naar de eeuwige jachtvelden. De zon komt op, en ik speel op mijn mondharmonica’.

Ad de Beer overleed al in 1997. Hij liet niet alleen het filmscript van ‘t Waaike na, maar ook tal van bloedstollend spannende jeugdboeken, die zich meestal in ‘t Wilde Westen afspeelden. Daarvoor bediende Ad zich van een keur aan schrijverspseudoniemen: William West, John Dering, Peter Hammer, Max Werner, Bert Benson...

Was het verder wel een gezellige avond gisteren? Ongetwijfeld! Maar dat niet alleen, naar ik vrees. De man die bedacht waarom ik de pastorie uít en de plomp ín moest, die was er niet bij.

Zo hebben ze me twéé keer met m’n goeie pak aan in de plomp gegooid. Ik was net opgedroogd toen de cameraman ontdekte dat er ‘geen rolletje in de camera’ had gezeten. Ik doe er nu niet moeilijk meer om, maar een onvergeeflijke blunder blijft het wel.

Die scène waarin ik door wijlen Toon Klomp uit de oude pastorie wordt gesmeten kan ik me nog wel herinneren. Maar wat ik Toon misdaan had? Geen flauw idee.

Voordat ik ging zitten op een van de dertig rode stoeltjes, had ik dit stukje al geschreven. Pas nu u dit leest, weet ik weer hoe het mij in ‘t Waaike vergaan is. Een mens vergeet veel in een kwarteeuw. Bovendien waren de opnames steeds godsgruwelijk vroeg. Dat ik die hele film heb geacteerd met een houten kop lag of aan café De Klaore of aan café De Brouwer of aan allebei.

Vijfentwintig jaar geleden had ik een gewichtige bijrol in deze coproductie van toneelvereniging Die Naemloose Speelers en MTV, de lokale omroep van Moergestel. Voor een reünie heb ik gisteravond al plaatsgenomen in filmzaal ‘19-toen’, aan de Industrieweg te Moergestel.

Dat er aan mij geen groot acteur verloren is gegaan kunt u dit hele weekeinde zien. In de intiemste bioscoop van Brabant draait doorlopend - ook dat nog - de legendarische speelfilm ‘t Waaike.

Kampvuur

Ed Schilders

Brabants Dagblad, 9 april 1997

Maandagavond laat. De zon is al lang ondergegaan als ik me, gewapend met een schijnwerper naar onze onverlichte kelder begeef. Nadat ik een oude bureaustoel uit de weg heb geruimd en enige veel te zware dozen verstouwd heb, vang ik met mijn lasso de doos met het opschrift ‘Archiefmappen’. Ik blaas het stof weg en met mijn fakkel ontsteek ik een geïmproviseerd kampvuur.

Bij het licht van de vlammetjes bekijk ik de opschriften van de mappen, en al vrij snel houd ik het gezochte dossier in de hand. Het opschrift luidt: Misdaad - William West.

Vandaag wordt Ad de Beer begraven. De schrijver uit Moergestel overleed afgelopen zaterdag in het Elisabethziekenhuis in Tilburg. Hij was 64 jaar en een maand of vier. Het gekke is dat ik heel veel van de boeken van Ad de Beer gelezen heb - hij schreef er, zegt deze krant, liefst honderdtwaalf - maar dat ik jarenlang niet geweten heb dat het Ad de Beer was die deze boeken geschreven had.

Gezeten bij het kampvuur in mijn kelder, lees ik in mijn geheime dossier dat De Beer onder vele schuilnamen schreef, meestal met een Amerikaanse klank: William West, John Dering, Peter Hammer, Max Werner, en Bert Benson. Het zijn jongensboeken met prachtige titels: ‘Buffalo Bill en de bloedhondbende, Bankroof in Kansas, Het teken van de Wolvenranch’, en ‘Wolvensporen in Nebraska’.

Ik was twaalf, dertien jaar toen ik ze voor het eerst zelf las: de avonturen van Buffalo Bill, Bobo de Iowa-slaaf, en cowboy Buck Bailey. Ik had ze leren kennen in de zesde klas van de lagere school, waar meester Van de Ven eruit voorlas van kwart vóór tot klokke twaalf als het angelus luidde en meteen daarna de schoolbel. Ten minste: als wij die ochtend goed ons best hadden gedaan.

Ik zit in een grot in het gebergte van Nebraska. De revolvers hangen laag op mijn heupen, en ik duw met de rechter wijsvinger mijn Stetson naar achter om bij het licht van het kampvuur beter te kunnen zien wat de geheime documenten inhouden, die ik in deze duistere spelonk, hier in het Nebraska van Tilburg, heb opgegraven.

De Beer staat niet in het boek ‘De Paap van Gramschap’ van Ronald Peeters, een naslagwerk over schrijvers in Tilburg. Dat is jammer, want al kwam De Beer niet uit Tilburg (hij werd geboren in Sint-Oedenrode en woonde in Moergestel), hij werkte er wel enige tijd als gemeenteambtenaar. Tenminste, dat lees ik in het geheime dossier.

Even wat hout op het vuur gooien.

Dat dossier heb ik opgesteld in de jaren zeventig. Ik studeerde toen Nederlands en Frans. Voor die vakken moest ik veel lezen, maar om een of andere duistere reden waren Vestdijk en Sartre, Bordewijk en Camus, niet genoeg. Ik hoorde in hun werk geen poema’s sluipen, Indianen sporen lezen, en geen saloondeuren klapperen. En hoewel ik een roman die zich in een Koperen Tuin afspeelde wel interessant vond, meende ik toch dat Nebraska ook een mooie plaats was om avonturen in te beleven.

Ik herlas toen alles wat ik nog overhad van de boeken uit mijn jongelingsjaren, en toen pas ontdekte ik dat Max Miller, Peter Hammer en John Dering niet uit Amerika kwamen maar uit ‘Gèssel’.

Van Vestdijk en Camus, Bordewijk en Sartre, heb ik veel geleerd. Voor Ad de Beer geldt echter het grootste compliment dat een lezer aan een schrijver kan maken: ik heb me met jouw boeken uitstekend vermaakt.

Ik lig met mijn hoofd op een zadel in de spelonk. Het kampvuur is nu uitgegaan. In het kreupelhout meen ik het geluid van een hongerige poema te horen. Ik leg mijn hand op een van mijn revolvers. Loos alarm.