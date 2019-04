Museum De Dorpsdokter in Hilvarenbeek krijgt bijzonder schilderij in bruikleen voor nieuwe expositie

Enigszins benauwd kijkt burgemeester Judith Keijzers wel, als het schilderij van Dr. Fey in haar werkkamer van de muur wordt getild door Hans Schoenmaker en Wil van Loon van het Hilvarenbeekse museum De Dorpsdokter. ,,Jullie nemen hem toch niet zó mee?”, vraagt ze. Dat blijkt niet de bedoeling. Het doek wordt zeer voorzichtig ingepakt in dekens en bubbeltjesplastic. ,,We hebben er in het museum zelfs al een mooi plekje voor omkaderd”, aldus Van Loon. Het schilderij krijgt een prominente plek in de tentoonstelling ‘Galerij van Brabantse dokters’.



Het Kapittel van Oirschot blijft eigenaar van het schilderij, maar deze bruikleen is voor onbepaalde tijd, legt Kapittel-voorzitter Han Smits uit. ,,Dat wil dus zeggen: zolang de expositie loopt.” Arthur de Vries van het Kapittel vult aan: ,,Het is de bedoeling dat het schilderij, van omstreeks 1670, ook nog een schoonmaakbeurt krijgt. Dan zal het frisser oplichten en wordt er wellicht ook meer duidelijk over de herkomst. Tot dusver weten we niet wie de schilder is.”