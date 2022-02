Museumboerderij Grutje komt weer terug na de brand ‘gelukkig hadden we spullen elders opgeslagen’

Hilvarenbeek – Twee jaar na de brand waarbij woon- en museumboerderij Grutje aan het Groot Loo in Hilvarenbeek in vlammen op ging, is de herbouw begonnen. Na wat wikken en wegen besloten Jack en Ria de Kort te gaan voor herbouw van de monumentale boerderij waar ze naast hun woning ook een winkeltje en museum runden.

Het leven bij Grutje stond in het teken van het leven zoals Gerardina van Dijk dat ver in de vorige eeuw leefde. De overgrootmoeder van Jack, geboren in de Eksterhoeve, leefde in een tijd dat je niet je boodschappen bij de super deed maar dat je alles zelf verbouwde en conserveerde. Het vlees van het varken werd gepekeld een gedroogd, de kersen geweckt en het brood zelf gebakken.

Quote We hebben nooit exact kunnen achterha­len wat de oorzaak van de brand was, Jack de Kort

,,Ja, die 29ste maart 2020 dat was me wat,” blikt Jack terug. ,,We hebben nooit exact kunnen achterhalen wat de oorzaak van de brand was, maar de oude boerderij met rieten dak ging in een half uur helemaal te gronde.”

Jack en Ria verloren met de boerderij ook het grootste deel van de inboedel van het museum. Oude voorwerpen die herinneren aan het boerenleven uit de vorige eeuw. ,,Gelukkig hadden we ook een aantal materialen in een opslag elders op ons terrein staan,” zegt Ria.

Geen rieten kap meer

Bij de herbouw komt er een grote kelder want die miste Ria bij de opslag van haar producten, maar een rieten dak komt er op de herbouwde boerderij niet op. Naast het museumdeel worden diverse producten verkocht die op de boerderij verbouwd of gekweekt worden. Van de rogge van hun land wordt door een Beekse bakker brood gebakken, het vlees van hun eigen boerderij is er te koop. Ook notenolie van de walnoten die ze kweken en meer producten zoals Grutje ze ooit had.

,,Op deze manier geven we invulling aan kringlooplandbouw vanuit het oorspronkelijke gemengde boerenbedrijf”, geven Jack en Ria aan. ,,Het spreekt ons aan om de producten zelf te maken en te conserveren, dat voelt beter dan dat we alles met verpakkingsmateriaal aanvoeren. Dat willen we in zowel onze winkel als museum mee blijven geven.”

Quote Het spreekt ons aan om de producten zelf te maken en te conserve­ren Jack de Kort

,,Als alles goed verloopt kunnen we er medio 2023 weer wonen en kan het museum weer open”, glundert Jack. Het feit dat hun dochter Janna in de toekomst de boerderij en het museum voort wil zetten heeft ongetwijfeld meegespeeld in hun besluit. Ook in de herbouwfase is het winkeltje in een noodlokaal elke zaterdag en op afspraak geopend.

Volledig scherm Zondag vloog de rieten kap van de boerderij Grutje aan het Groot Loo in brand. © BD