Musici spelen in de lege stad. Nieuwe muziek in Tilburg

Experts zetten regio Til­burg-Waal­wijk opnieuw op de logistieke troon

12:24 TILBURG/WAALWIJK - Daverende discussies over mega-dozen ten spijt is het Tilburg/Waalwijk opnieuw gelukt: voor het tweede jaar op rij is de regio verkozen tot logistieke hotspot van Nederland. De bestuurders van de twee steden zijn er apetrots op.