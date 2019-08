Muurschildering geënt op Van Gogh aan de Ringbaan Noord

TILBURG - Aan de Ringbaan Noord wordt eind deze week een muurschildering gemaakt die is geïnspireerd door werk van Vincent van Gogh. De mural is onderdeel van een project van Zuidlijn waarbij in vijf Brabantse steden een Van Gogh muurschildering wordt gemaakt.

Het werk in Tilburg wordt uitgevoerd door graffitikunstenaar Erik Veldmeijer. Zijn ontwerp is gebaseerd op De Zonnebloemen van Van Gogh, en toont een meisje in een jurk. ,,Haar hoofd is een grote zonnebloem", vertelt Veldmeijer. ,,Haar jurk heeft een patroon van zonnebloemen. Het meisje houdt zich in leven door zichzelf met een gieter water te geven.” Het werk zal zeker zes meter bij vijf groot zijn.

In de Spoorzones

Inmiddels zijn in Breda, Den Bosch en Eindhoven Van Gogh muurschilderingen gemaakt, steeds door een plaatselijke kunstenaar. Tilburg en Helmond zijn nu aan de beurt. Het was de bedoeling om alle werken in de Spoorzones van steden te realiseren, maar dat bleek geen eenvoudige opdracht.

In Tilburg is het niet gelukt omdat er geen geschikte locatie in de Spoorzone voorhanden was. Op monumenten is het niet toegestaan om een mural te plaatsen en voor andere wanden waren andere ideeën. Veldmeijer: ,,Ik had de schildering graag gemaakt op de gevel van het gebouw van Omroep Tilburg in het Spoorpark. Het park is een creatieve plek, maar voor het gebouw was al een ander plan.” Ook had hij de muurschildering het liefst twaalf bij zeven meter groot gemaakt.

Blij met deze plek

Het graffitiwerk komt nu op de hoek van de Ringbaan Noord en de Schrobbelaarstraat, dat is in de Textielbuurt. Veldmeijer is blij met deze plek omdat er veel mensen voorbijkomen. Het is de bedoeling dat de schildering deze week of begin volgende week gereed is.

Aan de Korvelseweg verscheen eerder dit jaar ook een schildering die is gebaseerd op Van Gogh. Paul de Graaf maakte dat werk bij de woning op nummer 66. Erik Veldmeijer maakte al meerdere muurschilderingen in de stad, onder meer in de Wingerdhoek en bij de Hall of Fame.

Volledig scherm Het leegstaande pand Korvelseweg 66 is voorzien van de beeldtenis van Vincent van Gogh. © Beeld Werkt