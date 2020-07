Muurschilderingen blijven komen: wéér een nieuwe in Tilburg, nog eens drie op komst

Nog meer kleur in de stad: kunstenaar Joep van Gassel nam afgelopen week het plein bij wijkcentrum De Poorten onder handen. Het gekleurde lijnenspel - ook een rookvrije ruimte - laat zien hoe verschillende levens uit de buurt allemaal bij De Poorten samen komen én het verwijst naar de glas-in-lood-ramen van de kerk.



Jazeker, het gaat rap met kleur in de stad. Want terwijl u dit leest is kunstenaar Aziz Lessy bezig met een muurschildering en begin deze maand nam Collin van der Sluijs aan de Tjeuke Timmermansstraat de twee muren van wooncomplex Kedentsche Hoek onder handen.



Met Nas zijn muurschildering staat de teller op drie, allemaal exemplaren die door de gemeente zijn aangevraagd. De gemeente wil dit jaar namelijk experimenteren met muurschilderingen. Daarnaast maakte Erik Veldmeijer een extra muurschildering in opdracht van de gemeenteraad en nam Ruben de Bruijn een muur aan de Telefoonstraat onder handen voor de bewoner van het pand.



Als het werk van Aziz klaar is, volgen er nog twee muurschilderingen.